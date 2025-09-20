Escape game – Panique aux archives Archives municipales Boulogne-Billancourt

Escape game – Panique aux archives 20 et 21 septembre Archives municipales Hauts-de-Seine

Gratuit. À partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

« Au voleur ! ». L’archiviste vous a vu cacher le document fondateur de la ville dans votre sac et tenter de vous enfuir. Pour vous en empêcher, il vous a enfermé dans la salle de lecture et s’est empressé d’aller chercher la police. Vous avez 60 minutes pour vous échapper et éviter de finir en cellule. Pour y parvenir, vous devrez vous glisser dans la peau de l’archiviste, agir et penser comme lui. Parviendrez-vous à sortir à temps ? Une passionnante aventure qui vous entrainera au cœur de l’histoire de la ville.

Archives municipales 26 Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France Les archives municipales (ou communales) constituent la mémoire de la commune. Elles permettent de retracer l'histoire de la Ville à travers des articles, des publications, des expositions ou via Internet et leur conservation garantit la bonne gestion administrative de la commune. Métro ligne 9 ( Marcel-Sembat) Bus 126 et 175 ( Hôtel de Ville)

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

