Escape game : panique dans la bibliothèque Bibliothèque Intercommunale Alain Peters Saint-Denis

Escape game : panique dans la bibliothèque Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Intercommunale Alain Peters La Réunion

entrée gratuite sur inscription

Début : 2025-10-04T08:00:00 – 2025-10-04T10:00:00

Fin : 2025-10-04T08:00:00 – 2025-10-04T10:00:00

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique.

Leur mission ? S’appuyer sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues diffusées par un groupe se faisant appeler « Les Obscurantes ». Mais attention, l’horloge tourne… Il leur faudra aller vite pour achever ce défi !

Bibliothèque Intercommunale Alain Peters 5 RUE DU BOSQUET 97490 Saint-Denis Saint-Denis 97400 Moufia La Réunion La Réunion 0262938873 https://lecturepublique.cinor.org/iguana/www.main.cls?surl

