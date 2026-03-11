Escape Game Panique dans la bibliothèque Médiathèque Lambesc

Escape Game Panique dans la bibliothèque

Mercredi 22 avril 2026 de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30. Médiathèque 6 Avenue De la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Saurez-vous les arrêter à temps ?

Venez participer à un escape game dans votre bibliothèque. Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale.



Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous !



Public à partir de 10 ans, accompagné d’un parent Durée 1h30 Tarif gratuit, sur réservation .

Médiathèque 6 Avenue De la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63

English :

You’ve been hired to stop a very dangerous group: the Obscurantes. These individuals are manipulators who regularly spread false scientific information. Will you be able to stop them in time?

