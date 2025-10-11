Escape Game Panique dans la bibliothèque ! Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Escape Game Panique dans la bibliothèque !

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez vous les arrêter à temps ?

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale.

Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi !

Suspense et adrénaline seront au rendez-vous .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

