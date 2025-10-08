ESCAPE GAME Panique dans la bibliothèque ​​pour enfants à partir de 10 ans et familles. Dieulefit

ESCAPE GAME Panique dans la bibliothèque ​​pour enfants à partir de 10 ans et familles. Dieulefit mercredi 8 octobre 2025.

ESCAPE GAME Panique dans la bibliothèque ​​pour enfants à partir de 10 ans et familles.

Médiathèque de Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

ESCAPE GAME Panique dans la bibliothèque ​​pour enfants à partir de 10 ans et familles.

3 sessions proposées pour 4 à 6 personnes 13h30 15h00 16h30.

Sur inscription à la Médiathèque. (Gratuit)

.

Médiathèque de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 26 02 54 mediatheque@dieulefit.fr

English :

ESCAPE GAME « Panic in the library »?for children aged 10 and over and families.

3 sessions for 4 to 6 people: 1:30 pm 3:00 pm 4:30 pm.

Registration required at the Médiathèque. (Free of charge)

German :

ESCAPE GAME « Panik in der Bibliothek » ??für Kinder ab 10 Jahren und Familien.

3 Sitzungen für 4 bis 6 Personen: 13:30 Uhr 15:00 Uhr 16:30 Uhr.

Nach Anmeldung in der Mediathek. (Kostenlos)

Italiano :

GIOCO DI FUGA « Panico in biblioteca » per bambini dai 10 anni in su e famiglie.

3 sessioni per 4-6 persone: 13.30 15.00 16.30.

Iscrizione obbligatoria presso la Médiathèque. (Gratuito)

Espanol :

JUEGO DE ESCAPE « Pánico en la biblioteca »… para niños a partir de 10 años y familias.

3 sesiones de 4 a 6 personas: 13.30 h 15.00 h 16.30 h.

Inscripción previa en la Mediateca. (Gratuito)

L’événement ESCAPE GAME Panique dans la bibliothèque ​​pour enfants à partir de 10 ans et familles. Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux