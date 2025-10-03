Escape game Panique dans la bibliothèque Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer
Escape game Panique dans la bibliothèque Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer vendredi 3 octobre 2025.
Escape game Panique dans la bibliothèque
Médiathèque 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03 21:30:00
2025-10-03
Dans le cadre de la Fête de la Science 2025.
Incarnez un groupe de lutte contre les fausses informations Faites appel à votre sens de l’observation et votre esprit critique pour résoudre en équipe les énigmes et déjouer les plans d’un dangereux groupe, les Obscurantes.
Tout public à partir de 10 ans Sur inscription au 02 33 90 41 22 ou par mail mediatheque@saintpairsurmer.fr .
Médiathèque 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr
