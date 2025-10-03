Escape game Panique dans la bibliothèque Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer

Escape game Panique dans la bibliothèque Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer vendredi 3 octobre 2025.

Escape game Panique dans la bibliothèque

Médiathèque 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 21:30:00

Date(s) :

2025-10-03

Dans le cadre de la Fête de la Science 2025.

Incarnez un groupe de lutte contre les fausses informations Faites appel à votre sens de l’observation et votre esprit critique pour résoudre en équipe les énigmes et déjouer les plans d’un dangereux groupe, les Obscurantes.

Tout public à partir de 10 ans Sur inscription au 02 33 90 41 22 ou par mail mediatheque@saintpairsurmer.fr .

Médiathèque 40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

English : Escape game Panique dans la bibliothèque

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape game Panique dans la bibliothèque Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-25 par OTGTM BIT Granville