Escape game, parentalité numérique, au Centre Alexis Peyret Rue Aristide Finco Serres-Castet

Serres-Castet

Escape game, parentalité numérique, au Centre Alexis Peyret

Rue Aristide Finco Centre social Alexis Peyret Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17

En famille, venez résoudre des énigmes et décrypter des indices cachés afin de parler, ensemble du temps d’écran ! A partir de 8 ans. .

Rue Aristide Finco Centre social Alexis Peyret Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 35 95 amandine.arette@csap.fr

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English : Escape game, parentalité numérique, au Centre Alexis Peyret

L’événement Escape game, parentalité numérique, au Centre Alexis Peyret Serres-Castet a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran