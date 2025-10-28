Escape game Pastoralisme « Où sont passées tes brebis ? » Maison du Parc national et Office de Tourisme d’Arrens-Marsous Arrens-Marsous

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

2025-10-28

Il manque 10 brebis à votre troupeau ! Au col des Bordères, imaginez-vous berger le temps d’un escape game.

Des objets mystères rangés dans son sac à dos, des énigmes à résoudre, des fouilles à réaliser sur le terrain et un brin d’ingéniosité, vous permettront de retrouver les dix brebis manquantes.

Si vous y parvenez, vous pourrez déguster du fromage de la vallée !

-Âge minimum 7 ans.

-Equipement à prévoir chaussures, sac de randonnée, eau, tenue de pluie, chapeau ou casquette, polaire, lunettes de soleil et crème solaire !

-Réservation obligatoire.

-Escape game encadré et animé par le Bureau Montagne du Val d’Azun. .

Maison du Parc national et Office de Tourisme d’Arrens-Marsous ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03

English :

Your flock is 10 sheep short! At Col des Bordères, imagine yourself a shepherd for the duration of an escape game.

Mystery objects in your backpack, riddles to solve, digging in the field and a little ingenuity will help you find the ten missing ewes.

If you succeed, you’ll be able to taste some cheese from the valley!

German :

Ihrer Herde fehlen 10 Schafe! Auf dem Col des Bordères können Sie sich vorstellen, ein Schäfer zu sein, während Sie ein Escape Game spielen.

Mit geheimnisvollen Gegenständen in seinem Rucksack, Rätseln, die es zu lösen gilt, Ausgrabungen vor Ort und ein bisschen Einfallsreichtum können Sie die zehn fehlenden Schafe finden.

Wenn Ihnen das gelingt, können Sie den Käse aus dem Tal probieren!

Italiano :

Al vostro gregge mancano 10 pecore! Al Col des Bordères, immaginate di essere un pastore per la durata di un gioco di fuga.

Oggetti misteriosi nello zaino, indovinelli da risolvere, scavi nel campo e un po’ di ingegno vi aiuteranno a trovare le dieci pecore mancanti.

Se ci riuscirete, potrete assaggiare il formaggio della valle!

Espanol :

¡A tu rebaño le faltan 10 ovejas! En el Col des Bordères, imagínate que eres pastor durante un juego de escape.

Objetos misteriosos en su mochila, acertijos por resolver, excavaciones en el campo y un poco de ingenio le ayudarán a encontrar las diez ovejas que faltan.

Si lo consigue, ¡podrá degustar el queso del valle!

