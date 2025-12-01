Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ? Col des Bordères Arrens-Marsous

Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ?

Escape Game en plein air, au col des Bordères.

Il manque 10 brebis à votre troupeau ! Au col des Bordères, imaginez-vous berger le temps d’un escape game.

Des objets mystères rangés dans son sac à dos, des énigmes à résoudre, des fouilles à réaliser sur le terrain et un brin d’ingéniosité, vous permettront de retrouver les dix brebis manquantes.

Si vous y parvenez, vous pourrez déguster du fromage de la vallée !

-Age minimum 7 ans.

-Equipement à prévoir chaussures, sac de randonnée, eau, tenue de pluie, chapeau ou casquette, polaire, lunettes de soleil (et crème solaire).

-Réservation obligatoire. .

Col des Bordères ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03

Open-air Escape Game at Col des Bordères.

Your flock is missing 10 ewes! At Col des Bordères, imagine yourself a shepherd for the duration of an escape game.

Mystery objects in your backpack, riddles to solve, digging in the field and a little ingenuity will help you find the ten missing ewes.

If you succeed, you’ll be able to taste some cheese from the valley!

