Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ? Col des Bordères Arrens-Marsous
Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ? Col des Bordères Arrens-Marsous mercredi 8 avril 2026.
Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ?
Col des Bordères ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 09:00:00
fin : 2026-06-03 12:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Tous les mercredis matin, pendant les vacances scolaires de printemps, retrouvez l’Escape Game sur le pastoralisme Où sont passées tes brebis ?
Il manque 10 brebis à votre troupeau ! Au col des Bordères, imaginez-vous berger le temps d’un escape game.
Des objets mystères rangés dans son sac à dos, des énigmes à résoudre, des fouilles à réaliser sur le terrain et un brin d’ingéniosité, vous permettront de retrouver les dix brebis manquantes.
Si vous y parvenez, vous pourrez déguster du fromage de la vallée !
– Âge minimum 7 ans.
– Equipement à prévoir chaussures, sac de randonnée, eau, tenue de pluie, chapeau ou casquette, polaire, lunettes de soleil et crème solaire !
– Réservation obligatoire.
– Escape game encadré et animé par le Bureau Montagne du Val d’Azun. .
Col des Bordères ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03
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English :
Every Wednesday morning during the spring school vacations, enjoy the pastoral Escape Game Où sont passées tes brebis?
Your flock is missing 10 ewes! At Col des Bordères, imagine yourself a shepherd for the duration of an escape game.
Mystery objects in your backpack, riddles to solve, digging in the field and a little ingenuity will help you find the ten missing ewes.
If you succeed, you’ll be able to taste some cheese from the valley!
L’événement Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ? Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-03-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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