Escape game Patient zéro Théâtre On Stage L’Isle-d’Espagnac

Escape game Patient zéro

Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Par personne

Date :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-23 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Thomas K. a fait trembler la ville avec une série de meurtres. Arrêté, il sombre soudain dans un coma profond. Votre mission utiliser une technologie expérimentale pour entrer dans ses souvenirs. Explorez son esprit pour le comprendre.

Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com

English :

Thomas K. has rocked the city with a series of murders. Arrested, he suddenly slips into a deep coma. Your mission: use experimental technology to enter his memories. Explore his mind to understand him.

German :

Thomas K. versetzt die Stadt mit einer Reihe von Morden in Aufruhr. Nach seiner Verhaftung fällt er plötzlich in ein tiefes Koma. Ihre Aufgabe: Nutzen Sie eine experimentelle Technologie, um in seine Erinnerungen einzudringen. Erforschen Sie seinen Geist, um ihn zu verstehen.

Italiano :

Thomas K. ha sconvolto la città con una serie di omicidi. Arrestato, entra improvvisamente in coma profondo. La vostra missione: usare una tecnologia sperimentale per entrare nei suoi ricordi. Esplorate la sua mente per capirlo.

Espanol :

Thomas K. ha sacudido la ciudad con una serie de asesinatos. Detenido, de repente cae en un coma profundo. Tu misión: utilizar tecnología experimental para entrar en sus recuerdos. Explora su mente para comprenderle.

