Escape game « Percez les secrets d’un contrôle des magistrats financiers », Chambre régionale des comptes Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Escape game « Percez les secrets d’un contrôle des magistrats financiers » Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Chambre régionale des comptes Occitanie Hérault

Nombre de place limité. Se munir d’une pièce d’identité pour l’accès à la CRC. Séances toutes les heures. Envoyez un mail pour vous inscrire avec un numéro de portable indiquant le nom, l’âge de tous les participants. Vous serez recontacté pour finaliser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Enfermez-vous dans les archives de la Chambre régionale des comptes Occitanie et découvrez le cœur de son activité de manière ludique.

Cette intrigue financière vous plongera dans le quotidien des équipes de contrôle, de la prestation de serment au délibéré, en passant par les archives, les bureaux d’une collectivité et, bien sûr, celui du magistrat.

Pendant 1h, en équipe de 12 participants maximum, vous devrez résoudre de nombreuses énigmes, trouver les clés, reconstituer un dossier de contrôle des comptes et de la gestion, puis confronter les gestionnaires.

Vous voilà presque investis des pouvoirs de magistrat !

À noter : un livret-jeu destiné aux enfants leur permettra également de participer.

Chambre régionale des comptes Occitanie 500 avenue des Etats du Languedoc 34064 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 34 22 74 26 https://www.ccomptes.fr/fr/crc-occitanie https://www.instagram.com/crcoccitanie/;https://x.com/crcoccitanie;https://www.linkedin.com/company/34716928/admin/page-posts/published/;https://bsky.app/profile/crcoccitanie.bsky.social;https://www.facebook.com/crcoccitanie/ [{« type »: « email », « value »: « occitanie-communication@crtc.ccomptes.fr »}] Siège de la Chambre régionale des comptes Occitanie, ce lieu où travaillent au quotidien les magistrats financiers et les équipes de contrôle, est l’héritier d’une très longue histoire montpelliéraine. Le bâtîment est moderne, mais la chambre qu’il accueille fait partie de l’histoire et du patrimoine de la ville de Montpellier. Accès tram arrêt Antigone. Stationnement de surface payant dans les rues alentours. Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Enfermez-vous dans les archives de la CRC Occitanie, pour découvrir le coeur de son activité de manière ludique. L’intrigue financière vous fera découvrir le quotidien des équipes de contrôle, de la …

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