Escape game perditae margaritae rue Générale de Gaulle Bruyères

rue Générale de Gaulle Ancienne trésorerie de Bruyères (à côté la Mairie) Bruyères Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

2026-02-17 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

L’escape game Perditae Margaritae est organisé par l’Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges. Son objectif est de découvrir la mulette perlière, espèce répandue au XVIIIe siècle dans la rivière la Vologne. Aujourd’hui, elle est en voie d’extinction.

Synopsis Par groupe de 3 à 6 personnes, les participants sont enfermés dans une pièce et disposent d’une heure pour s’échapper en résolvant un certain nombre d’énigmes. Vous incarnez les héritiers de Nicolas Pierron, un garde perle qui a vécu au XVIIIème siècle. Il a caché, dans sa cabane, un collier de perles… à vous de le retrouver.

Un maître du jeu vous accompagnera tout au long du jeu afin d’aller au bout de votre quête. Dès 10 ans.

Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme plusieurs créneaux horaires possibles par jour.

RDV sur boutique.tourisme-bruyeres.com ou par téléphone.

Si toutefois le créneaux de votre choix n’est plus disponible, n’hésitez pas à contacter nos services.Tout public

rue Générale de Gaulle Ancienne trésorerie de Bruyères (à côté la Mairie) Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33

English :

The Perditae Margaritae escape game is organized by the Bruyères Vallons des Vosges Tourist Office. Its aim is to discover the pearl mussel, a species that was widespread in the 18th century in the Vologne river. Today, it is on the brink of extinction.

Synopsis: In groups of 3 to 6, participants are locked in a room and given one hour to escape by solving a number of riddles. You are the heirs of Nicolas Pierron, a pearl guard who lived in the 18th century. He has hidden a pearl necklace in his cabin, and it’s up to you to find it.

A game master will accompany you throughout the game to help you complete your quest. Ages 10 and up.

Reservations required at the Tourist Office several time slots available per day.

Visit boutique.tourisme-bruyeres.com or phone.

If the time slot of your choice is no longer available, please contact us.

