Escape Game Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas
Escape Game Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas dimanche 18 janvier 2026.
Escape Game
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 16:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Réservation par téléphone ou par mail.
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 03 07 26 ej.pierrefitte-nestalas@foyersruraux3165.org
English :
Reservations by phone or e-mail.
L’événement Escape Game Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-01-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65