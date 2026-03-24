Escape game pique pollen Musée Urgonia Orgon

Escape game pique pollen

Jeudi 16 avril 2026 de 10h à 11h et de 11h à 12h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Escape game pique pollen animé par Les Ingérables pour les enfants à partir de 7 ans au Musée Urgonia.

Lulle La Libellule a besoin d’aide pour sauver ses amis pollinisateurs qui se sont enfermés dans un panier à pique-nique.



Pendant la partie, il faudra résoudre sept énigmes, dont chacune aura une thématique bien précise trouver qui sont les pollinisateurs disparus, comprendre le nectar, le pistil, les étamines, le pollen, les différentes fleurs et qui pollinise quoi.



Tarif 3 €. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54 ou à urgonia.mediation@orgon.fr. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

escape game pique pollen hosted by Les Ingérables for children aged 7 and over at Musée Urgonia.

L’événement Escape game pique pollen Orgon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence