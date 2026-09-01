Escape Game Polar Auzouville-sur-Ry
dimanche 27 septembre 2026 · Auzouville-sur-Ry
Informations pratiques
Auzouville-sur-Ry
Escape Game Polar
84 Chemin de la Côté Auzouville-sur-Ry Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Le comité des fêtes Animation village, la bibliothèque municipale d’ Auzouville-sur-Ry et Jérôme Sublon vous invitent ce dimanche 27 septembre à leur Escape Game Polar.
Rendez-vous dès 10h à la place de la mairie d’Auzouville-sur-Ry pour une enquête haletante d’1h30 dans l’univers de Jérôme Sublon. A chaque fin de session, vous pourrez également rencontrer l’auteur. Si vous n’aimez pas les escape games mais que vous souhaitez rencontrer l’auteur malgré tout, vous pourrez le retrouver dès 18h à la bibliothèque.
Groupe de 6 personnes maximum. Jeu à partir de 10 ans. .
84 Chemin de la Côté Auzouville-sur-Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 27 14 55 61 animationvillage.auzouville@gmail.com
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English : Escape Game Polar
L’événement Escape Game Polar Auzouville-sur-Ry a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin