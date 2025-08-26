Escape game pour enfants Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Escape game pour enfants Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer mardi 26 août 2025.

Escape game pour enfants

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 15:00:00

fin : 2025-08-26 16:00:00

Date(s) :

2025-08-26

Sur le thème du Débarquement à 15:00 pour les 7 / 12 ans. Sur le thème des pirates à 16:30 pour les 4 / 6 ans. Sur inscription

Deux séances d’escape game à la médiathèque !

Le mardi 26 août, un après-midi d’escape game attend les jeunes curieux.

À 15h00, les enfants de 7 à 12 ans pourront plonger dans l’histoire avec un escape game sur le thème du Débarquement. Pensé pour stimuler la logique et l’observation, cet atelier promet une immersion captivante.

À 16h30 le même jour, place aux plus jeunes, de 4 à 6 ans, avec l’escape game Pirates, mêlant chasse au trésor et énigmes pleines d’imagination.

Chaque session dure entre 45 minutes et une heure, sur inscription directement en médiathèque ou au 02 31 96 72 14. .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 96 72 14

English : Escape game pour enfants

D-Day theme at 15:00 for 7 / 12 year-olds. Pirate-themed at 16:30 for 4 / 6 year-olds. Registration required

German : Escape game pour enfants

Zum Thema Landung der Alliierten um 15:00 für 7 / 12-Jährige. Zum Thema Piraten um 16:30 für 4- bis 6-Jährige. Nach Anmeldung

Italiano :

Tema del D-Day alle 15:00 per i bambini dai 7 ai 12 anni. Sul tema dei pirati alle 16:30 per i bambini di 4/6 anni. Registrazione obbligatoria

Espanol :

Tema del Día D a las 15:00 para niños de 7 a 12 años. Sobre el tema de los piratas a las 16:30 para niños de 4 / 6 años. Inscripción obligatoria

L’événement Escape game pour enfants Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-09 par Calvados Attractivité