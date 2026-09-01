Escape Game pour toute la famille et chasse aux œufs ! La Pyramide du Loup Toucy

Informations pratiques

Toucy

Escape Game pour toute la famille et chasse aux œufs !

La Pyramide du Loup Ferme des Bas-Gilats Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-11-11 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Les enfants, préparez vous ! Un grand « Escape Game » pour retrouver la trace de l’œuf de Dragon vous attend avec en plus, la recherche d’œufs autour de la Pyramide du Loup ! Gardez vos sens en éveil, observez, écoutez, c’est parti… Une chasse aux œufs est prévue dans le parc autour de la Pyramide du Loup. Soyez vifs pour les trouver… Des instants de pur bonheur pour trouver de bons œufs au chocolat à la Pyramide du Loup ! Ateliers créatifs proposés également. Sur réservation au 09 54 94 64 47 ou par mail contact@lapyramideduloup.com .

La Pyramide du Loup Ferme des Bas-Gilats Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47

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English : Escape Game pour toute la famille et chasse aux œufs !

L’événement Escape Game pour toute la famille et chasse aux œufs ! Toucy a été mis à jour le 2026-09-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)