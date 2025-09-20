Escape game pour toute la famille Géode – Ancienne base aérienne 136 Avrainville

Escape game pour toute la famille Samedi 20 septembre, 10h00 Géode – Ancienne base aérienne 136 Meurthe-et-Moselle

Nouveaux départs toutes les demi-heures.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Tout au long de la journée, laissez-vous tenter par des escape games gratuits ! Seul, entre amis ou en famille, plongez dans une expérience ludique et pleine de surprises où observation, réflexion et esprit d’équipe seront vos meilleurs atouts. Chaque session vous invite à relever des défis mystérieux dans une ambiance immersive, pour un moment de détente et de convivialité accessible à tous.

Géode – Ancienne base aérienne 136 D907 54385 Rosieres en Haye Avrainville 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 06 90 La Base aérienne 136 de Rosières-en-Haye, connue aussi sous le nom de Toul-Rosières Air Base, est un site emblématique de l’histoire militaire et de la reconversion énergétique en Lorraine. Construite au début des années 1950 dans le cadre de la présence américaine en Europe, elle a longtemps accueilli l’US Air Force puis l’Armée de l’air française, qui y a stationné escadrons et unités opérationnelles jusqu’à sa fermeture en 2004. Étendue sur plus de 500 hectares, la base a marqué durablement le territoire par ses pistes, ses hangars et ses infrastructures stratégiques. Depuis 2012, ce lieu de mémoire s’est mué en symbole d’avenir grâce à l’installation de l’un des plus vastes parcs photovoltaïques d’Europe. Entre patrimoine aéronautique et transition énergétique, l’ancienne BA 136 incarne la capacité d’un territoire à se réinventer.

© Atelier Aile