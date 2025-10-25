Escape Game Prison Break Prisons Royales Prisons Royales Saint-Amour

Parviendrez-vous à vous échapper des Prisons Royales de Saint-Amour ?

Saurez-vous être à la hauteur et vous libérer avant de faire face à la lourde peine des galères ? La mission s’avère difficile dès le début pour ce jeu d’évasion pas facile de sortir d’un cachot quand on est menotté au mur !

Mais allez-vous retrouver votre liberté ?

Vous le saurez le samedi 25 octobre 2025 !!

INFOS ET RÉSERVATIONS

Par équipe de 4 à 5 joueurs maximum

A partir de 15 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte

Tarif 5 € personne

5 créneaux horaires vous sont proposés 16 h 30 17 h 45 19 h 21 h 22 h 15

Réservation obligatoires auprès de l’Office de Tourisme Porte du Jura au 03 84 48 76 69 à partir du mardi 14 octobre 2025 .

Prisons Royales 20 Rue du Commerce Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

