Escape Game Prison Break Prisons Royales Prisons Royales Saint-Amour

Parviendrez-vous à vous échapper des Prisons Royales de Saint-Amour ?
Saurez-vous être à la hauteur et vous libérer avant de faire face à la lourde peine des galères ? La mission s’avère difficile dès le début pour ce jeu d’évasion pas facile de sortir d’un cachot quand on est menotté au mur !
Mais allez-vous retrouver votre liberté ?
Vous le saurez le samedi 25 octobre 2025 !!
INFOS ET RÉSERVATIONS
Par équipe de 4 à 5 joueurs maximum
A partir de 15 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
Tarif 5 € personne
5 créneaux horaires vous sont proposés 16 h 30 17 h 45 19 h 21 h 22 h 15
Réservation obligatoires auprès de l’Office de Tourisme Porte du Jura au 03 84 48 76 69 à partir du mardi 14 octobre 2025 .
Prisons Royales 20 Rue du Commerce Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr
