Escape Game Protège tes données ! Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Escape Game Protège tes données ! Médiathèque Christian Bobin Le Creusot jeudi 30 octobre 2025.

Escape Game Protège tes données !

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

Date(s) :

2025-10-30

L’UFC Que Choisir anime un Escape Game pour adultes et enfants à partir de 8 ans pour sensibiliser et apprendre à protéger ses données à l’heure du tout numérique ! .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

English : Escape Game Protège tes données !

German : Escape Game Protège tes données !

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game Protège tes données ! Le Creusot a été mis à jour le 2025-10-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)