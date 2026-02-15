Escape Game Raquette

Plateau de Bézou Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Votre mission est de répondre aux énigmes pour aider Biscotte à partir en randonnée en raquettes à neige.

C’est l’hiver ! Biscotte, la mascotte de Gourette, doit partir en raquettes pour changer de terrier. Mais attention! La montagne est un milieu à risques et Biscotte encore toute endormie ne sait plus comment s’organiser ! Aidez la à préparer sa randonnée en répondant aux énigmes. Vite, vite, le départ est prévu dans 20 minutes !

Condition d’accès Accès par la Télécabine de Bézou Munissez-vous d’un Forfait piéton sauf si vous avez un forfait ski

Rendez-vous directement sur place (Accueil animation Espace Bézou) de 14h à 16h Inscription à l’Office de Tourisme de Gourette .

Plateau de Bézou Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 12 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game Raquette

L’événement Escape Game Raquette Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées