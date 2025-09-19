Escape game « Résistance 1944 : l’infiltré de l’ombre » Bibliothèque départementale de l’Aisne Laon

Escape game « Résistance 1944 : l’infiltré de l’ombre » 19 et 20 septembre Bibliothèque départementale de l’Aisne Aisne

Gratuit, dès 8 ans, équipe déjà constituée de 6 joueurs maximum, se présenter 10 minutes avant le début du jeu à l’accueil des Archives départementales de l’Aisne.

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

1944, l’Europe est plongée dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, et les forces alliées travaillent sans relâche pour repousser l’occupation nazie. Au coeur de la France occupée, un réseau de résistance lutte pour affaiblir l’ennemi et préparer le terrain pour la libération. Cependant, l’organisation est en danger. Un agent double a réussi à infiltrer le réseau, mettant en péril ses opérations secrètes. Intégrez le quartier général de la résistance et démasquez le traître.

Bibliothèque départementale de l’Aisne Avenue du Maréchal Foch, 02000 Laon, France Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France 0323249830 https://lecturepublique.aisne.com [{« type »: « phone », « value »: « 0323246147 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aisne.fr »}]

