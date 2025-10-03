Escape Game Médiathèque de Ronchamp Ronchamp
Médiathèque de Ronchamp 6 rue du Tram Ronchamp Haute-Saône
Début : 2025-10-03 18:30:00
fin : 2025-10-03 20:00:00
2025-10-03
Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous proposent des activités tout au long de l’année.
La médiathèque de Ronchamp propose un Escape Game, pour les ados.
À partir de 15 ans.
Gratuit Sur inscription au 03 84 63 58 85 .
Médiathèque de Ronchamp 6 rue du Tram Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85
