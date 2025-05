Escape game – Saint-Amans-des-Cots, 15 juin 2025 07:00, Saint-Amans-des-Cots.

Vous avez 1h pour retrouver la chanteuse Simone qui a disparu.

A la Salle des fêtes de Saint-Amans-des-Côts, de 9h à 18h. Ouvert aux ados, adultes et familles.

Créé et organisé par le Club ados « Les copains d’abord ».

Inscription obligatoire au 06 49 21 51 51.

5€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans. Equipe de 5 maximum.

Stand de jeux gratuits pour les enfants non participants. .

salle des fêtes

Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 6 49 21 51 51

English :

You have 1 hour to find the missing singer Simone.

German :

Sie haben eine Stunde Zeit, um die verschwundene Sängerin Simone zu finden.

Italiano :

Avete un’ora di tempo per trovare il cantante Simone scomparso.

Espanol :

Tienes 1 hora para encontrar a la cantante desaparecida Simone.

