ESCAPE GAME MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens samedi 27 décembre 2025.

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-12-27 15:50:00
fin : 2025-12-27

2025-12-27 2025-12-31

Un nouvel escape game au musée !
Participez à ce jeu totalement repensé autour de l’exposition L’Espagne de Dieuzaide. Ayez l’œil, un détail peut faire toute la différence !
Dès 9 ans, réservation conseillée.   .

English :

A new escape game at the museum!

