ESCAPE GAME

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Un nouvel escape game au musée !

Participez à ce jeu totalement repensé autour de l’exposition L’Espagne de Dieuzaide. Ayez l’œil, un détail peut faire toute la différence !

Dès 9 ans, réservation conseillée. .

+33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

English :

A new escape game at the museum!

