Escape Game Médiathèque Salins-les-Bains
mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Escape Game
Médiathèque 8 bis rue de la république Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Imaginez-vous ouvrir un coffre ancien, sentir l’odeur du bois vieilli, découvrir des objets authentiques, des indices délicatement dissimulés, des mécanismes surprenants … C’est comme si vous aviez déniché un véritable trésor oublié ! Véritable voyage dans le temps et l’espace, avec des coffres réalistes et un scénario captivant, expérience immersive unique pour une aventure palpitante. Animé par Code39. .
Médiathèque 8 bis rue de la république Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
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English : Escape Game
L’événement Escape Game Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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