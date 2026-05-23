UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Salins-les-Bains

Escape Game Médiathèque Salins-les-Bains

mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque · Salins-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
8 bis rue de la république
Ville
39110 Salins-les-Bains
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Salins-les-Bains

Escape Game

Médiathèque 8 bis rue de la république Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

Imaginez-vous ouvrir un coffre ancien, sentir l’odeur du bois vieilli, découvrir des objets authentiques, des indices délicatement dissimulés, des mécanismes surprenants … C’est comme si vous aviez déniché un véritable trésor oublié ! Véritable voyage dans le temps et l’espace, avec des coffres réalistes et un scénario captivant, expérience immersive unique pour une aventure palpitante. Animé par Code39.   .

Médiathèque 8 bis rue de la république Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77  mediatheque.salins@cc-aps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game

L’événement Escape Game Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

À voir aussi à Salins-les-Bains (Jura)