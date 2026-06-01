Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Escape game Santé à la maison Tiers lieu de la résidence MAPA La Rochefoucauld Rivières

Escape game Santé à la maison Tiers lieu de la résidence MAPA La Rochefoucauld Rivières jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Tiers lieu de la résidence MAPA La Rochefoucauld

Adresse : 106, rue du champs des Fliers

Ville : 16110 Rivières

Département : Charente

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Rivières

Escape game Santé à la maison

Tiers lieu de la résidence MAPA La Rochefoucauld 106, rue du champs des Fliers Rivières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Venez jouer en famille de 10 à 99 ans et découvrez les secrets de votre corps et de votre maison. Garderie gratuite pour les enfants de 3 à 10 ans.
  .

Tiers lieu de la résidence MAPA La Rochefoucauld 106, rue du champs des Fliers Rivières 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 63 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play with your family, aged 10 to 99, and discover the secrets of your body and your home. Free daycare for children aged 3 to 10.

L’événement Escape game Santé à la maison Rivières a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord