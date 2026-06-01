Escape game Santé à la maison Tiers lieu de la résidence MAPA La Rochefoucauld Rivières

Rivières

Escape game Santé à la maison

Tiers lieu de la résidence MAPA La Rochefoucauld 106, rue du champs des Fliers Rivières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Venez jouer en famille de 10 à 99 ans et découvrez les secrets de votre corps et de votre maison. Garderie gratuite pour les enfants de 3 à 10 ans.

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Tiers lieu de la résidence MAPA La Rochefoucauld 106, rue du champs des Fliers Rivières 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 63 93

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English :

Come and play with your family, aged 10 to 99, and discover the secrets of your body and your home. Free daycare for children aged 3 to 10.

L’événement Escape game Santé à la maison Rivières a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord