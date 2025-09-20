Escape Game « Sauve qui peut » Cachot de Siparis Saint-Pierre

Escape Game « Sauve qui peut » Cachot de Siparis Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Escape Game « Sauve qui peut » 20 et 21 septembre Cachot de Siparis Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Visite guidé approcfondie des sites emblématiques de la ville de Saint-Pierre

Cachot de Siparis 1 Rue de la Prison 97250 Saint-Pierre Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique 0596781039

Journées européennes du patrimoine 2025

Service Patrimoine