Escape Game Sauver les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Bibliothèque municipale Beire-le-Châtel

Escape Game Sauver les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Bibliothèque municipale 1 Route de Dijon Beire-le-Châtel Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-04-10 10:30:00

fin : 2026-04-10 12:00:00

2026-04-10

Résolvez les énigmes et participez au sauvetage des JO de Paris 2024 !

Cet Escape Game, proposé par le Comité National Olympique et Sportif Français de Côte-d’Or, s’adresse aux enfants de 9 à 15 ans.

Nous vous donnons rendez-vous vendredi 10 avril 2026 à 10h30 à la bibliothèque de Beire-le-Châtel.

Sur inscription mairiebeirelechatel@orange.fr 03.80.76.39.88

Escape Game organisé dans le cadre des Ateliers Jeunes , dispositif proposé et financé à hauteur de 80% par le Département de Côte-d’Or. .

Bibliothèque municipale 1 Route de Dijon Beire-le-Châtel 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 76 39 88 mairiebeirelechatel@orange.fr

