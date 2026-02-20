Escape Game Sauver les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Bibliothèque municipale Beire-le-Châtel
Escape Game Sauver les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Bibliothèque municipale Beire-le-Châtel vendredi 10 avril 2026.
Escape Game Sauver les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
Bibliothèque municipale 1 Route de Dijon Beire-le-Châtel Côte-d’Or
Début : 2026-04-10 10:30:00
fin : 2026-04-10 12:00:00
2026-04-10
Résolvez les énigmes et participez au sauvetage des JO de Paris 2024 !
Cet Escape Game, proposé par le Comité National Olympique et Sportif Français de Côte-d’Or, s’adresse aux enfants de 9 à 15 ans.
Nous vous donnons rendez-vous vendredi 10 avril 2026 à 10h30 à la bibliothèque de Beire-le-Châtel.
Sur inscription mairiebeirelechatel@orange.fr 03.80.76.39.88
Escape Game organisé dans le cadre des Ateliers Jeunes , dispositif proposé et financé à hauteur de 80% par le Département de Côte-d’Or. .
Bibliothèque municipale 1 Route de Dijon Beire-le-Châtel 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 76 39 88 mairiebeirelechatel@orange.fr
English : Escape Game Sauver les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
L’événement Escape Game Sauver les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Beire-le-Châtel a été mis à jour le 2026-02-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)