Escape Game “Sauver l’usine goutte que goutte” Médiathèque de Gasny Gasny
Escape Game “Sauver l’usine goutte que goutte” Médiathèque de Gasny Gasny mardi 21 avril 2026.
Escape Game “Sauver l’usine goutte que goutte”
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 15:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Amateur d’escape game ?
En voici un sur la thématique de l’eau abordée dans une démarche environnementale.
Alors ? Serez-vous capable de sauver l’usine dans le temps imparti ? Un jeu coopératif dans une ambiance familiale ! .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
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English : Escape Game “Sauver l’usine goutte que goutte”
L’événement Escape Game “Sauver l’usine goutte que goutte” Gasny a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération