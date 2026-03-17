Escape Game “Sauver l’usine goutte que goutte” Médiathèque de Gasny Gasny

Escape Game “Sauver l’usine goutte que goutte”

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 15:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Amateur d’escape game ?

En voici un sur la thématique de l’eau abordée dans une démarche environnementale.

Alors ? Serez-vous capable de sauver l’usine dans le temps imparti ? Un jeu coopératif dans une ambiance familiale ! .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game “Sauver l’usine goutte que goutte”

L’événement Escape Game “Sauver l’usine goutte que goutte” Gasny a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération