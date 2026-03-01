Escape Game Sauvez la Magie du Cirque

46 Route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 13:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le centre équestre de Haguenau se transforme en cirque, avec un escape game réservé aux enfants de 2 à 10 ans, mêlant énigmes, rire et ambiance burlesque dans la forêt de Haguenau.

Après le succès de l’escape game Peter Pan, le centre équestre de Haguenau remet ça et se transforme en cirque, avec un escape game réservé aux enfants de 2 à 10 ans, mêlant énigmes, rire et ambiance burlesque dans la forêt de Haguenau.

Le grand cirque Armandus devait donner son spectacle ce soir…

Mais catastrophe ! La magie du cirque a disparu !

Le directeur, Monsieur Patou est désespéré.

Les chevaux refusent d’entrer en piste, la musique ne joue plus et les lumières se sont éteintes.

Votre mission retrouver les 7 objets magiques du cirque pour redonner vie au spectacle avant que le soleil ne se couche.

Tous les bénéfices serviront à financer la participation des cavaliers du club aux Championnats de France de CSO et de dressage à Lamotte Beuvron en juillet 2026.

Parking gratuit, buvettes et petite restauration

Prévoir bonnes chaussures et tenues adaptée

Accompagnant gratuit et obligatoire .

46 Route de Schirrhein Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 73 50 29 acehaguenau67@gmail.com

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English :

The Haguenau equestrian center is transformed into a circus, with an escape game for children aged 2 to 10, combining riddles, laughter and a burlesque atmosphere in the Haguenau forest.

L’événement Escape Game Sauvez la Magie du Cirque Haguenau a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau