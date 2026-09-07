Escape Game « Sauvez les Archives », Archives départementales du Val-de-Marne, Créteil
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Val-de-Marne · Créteil
Informations pratiques
Escape Game « Sauvez les Archives » 19 et 20 septembre Archives départementales du Val-de-Marne Val-de-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Après un tremblement de terre, le bâtiment des Archives est sur le point de s’effondrer. Rejoins une équipe d’archivistes, enquête sur l’histoire des Archives, et sauve le bâtiment et tous les trésors qu’il renferme !
Accessible à partir de 12 ans
Archives départementales du Val-de-Marne 10 Rue des Archives, 94000 Créteil, France Créteil 94000 Brèche- Croix des Mèches – Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Val-de-Marne Île-de-France +33156714560 https://archives.valdemarne.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@valdemarne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0156714560 »}] Installées au cœur du Nouveau Créteil dans un bâtiment patrimonial représentatif de l’architecture des années 1970, les Archives conservent et valorisent l’histoire et la mémoire du territoire. Dans les silos conçus par l’agence Badani /Roux-Dorlut, plus de 25 0000 références, 15 000 ouvrages, plusieurs milliers d’affiches, de photographies, de films… accessibles dans la salle de lecture, sur le site internet et par les expositions, ateliers, rencontres et spectacles organisés tout au long de l’année. M° 8 Créteil-Préfecture Bus 117, 181, 281, 308, 317
Escape Game « Sauvez les Archives »
© Archives départementales du Val de Marne
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