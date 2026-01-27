ESCAPE GAME SECRET INTEGRAAL Mayenne

ESCAPE GAME SECRET INTEGRAAL

Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:30:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-19 2026-02-23 2026-02-26

RDV au Musée du Château de Mayenne pour un escape game Secret Integraal

SECRET INTEGRAAL

Le seigneur Juhel, homme de confiance de Philippe Auguste, conserve en son château un bien inestimable.

Celui qui le possède peut tenir entre ses mains le Royaume de France.

Jean Sans Terre, roi d’Angleterre, est en route pour s’en emparer.

L’attaque est imminente… Et le temps presse…

C’est à vous que revient la délicate mission de protéger le précieux objet jusqu’ici secrètement gardé dans le donjon du château de Mayenne…

Saurez-vous garder votre sang froid pour y parvenir ?

Groupe constitué entre 4 et 7 personnes .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

Meet us at the Musée du Château de Mayenne for a Secret Integraal escape game

