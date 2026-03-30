Escape game Secret squelette Brienne-le-Château

Escape game Secret squelette Brienne-le-Château samedi 25 avril 2026.

Escape game Secret squelette

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 15:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Dans le cadre de l’exposition   Astrid Bromure, la fabrication d’une bande dessinée  , venez participer à l’Escape game  Secret squelette   ! Le jeu est conçu et animé par Cyprien Hotte Auteur troyen, Cyprien Hotte signe avec  Secret squelette  sa première bande dessinée.

Jeu dédié aux enfants et adolescents de 7 à 12 ans.

Places limitées pensez à vous inscrire !   .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61  mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape game Secret squelette Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

À voir aussi à Aube