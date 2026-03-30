Escape game Secret squelette

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 15:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre de l’exposition Astrid Bromure, la fabrication d’une bande dessinée , venez participer à l’Escape game Secret squelette ! Le jeu est conçu et animé par Cyprien Hotte Auteur troyen, Cyprien Hotte signe avec Secret squelette sa première bande dessinée.

Jeu dédié aux enfants et adolescents de 7 à 12 ans.

Places limitées pensez à vous inscrire ! .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

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English :

L’événement Escape game Secret squelette Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne