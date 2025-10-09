Escape Game Semaine bleue Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

Escape Game Semaine bleue Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit jeudi 9 octobre 2025.

Escape Game Semaine bleue

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Dans le cadre de « La Semaine Bleue » nationale du 6 au 12 octobre.

Bien vieillir sous forme d’un jeu.

Gratuit.

Par le CLIC.

Organisé par le C.C.A.S. et l’A.D.S. Côte d’Emeraude.

Valoriser la place des aînés et les liens intergénérationnels dans notre société.

La Semaine Bleue, coordonnée par l’Uniopss, met en lumière les contributions de tous les vieux , quels que soient leur âge et leur niveau d’autonomie, à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Elle insuffle un nouveau regard sur le vieillissement, renforce les liens entre les générations et nourrit la solidarité auprès des plus fragiles .

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game Semaine bleue Pleurtuit a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme