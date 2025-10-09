Escape game Séniors Salle du centre de Loisirs Michel Delrie Monsempron-Libos

Escape game Séniors Salle du centre de Loisirs Michel Delrie Monsempron-Libos jeudi 9 octobre 2025.

Escape game Séniors

Salle du centre de Loisirs Michel Delrie Rue de Foulon Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Un jeu participatif sur les mystères du sommeil, vous disposez de 45 min pour résoudre une énigme et découvrir les secrets d’un bon sommeil.

Préparez-vous à reprendre du service !

Salle du centre de Loisirs Michel Delrie Rue de Foulon Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 67 77 32 contact@asept-perigord-agenais.fr

English : Escape game Séniors

A participatory game on the mysteries of sleep, you have 45 minutes to solve a riddle and discover the secrets of a good night’s sleep.

Get ready to go back to sleep!

German : Escape game Séniors

Ein Mitmachspiel über die Geheimnisse des Schlafs. Sie haben 45 Minuten Zeit, um ein Rätsel zu lösen und die Geheimnisse eines guten Schlafs zu entdecken.

Machen Sie sich bereit, wieder in den Dienst zu treten!

Italiano :

Avrete 45 minuti per risolvere un indovinello e scoprire i segreti di una buona notte di sonno.

Preparatevi a tornare a dormire!

Espanol : Escape game Séniors

Tendrás 45 minutos para resolver un acertijo y descubrir los secretos de un sueño reparador.

¡Prepárate para volver a dormir!

