Escape-game « Shakespeare est en danger à Carcassonne » Cité de Carcassonne, Porte de la Narbonaise Carcassonne

Escape-game « Shakespeare est en danger à Carcassonne » Cité de Carcassonne, Porte de la Narbonaise Carcassonne samedi 20 septembre 2025.

Escape-game « Shakespeare est en danger à Carcassonne » Samedi 20 septembre, 10h30 Cité de Carcassonne, Porte de la Narbonaise Aude

Gratuit sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Un escape-Game en plein air basé sur des énigmes architecturales dans la cité de Carcassonne :

« Shakespeare est en danger à Carcassonne », c’est le message qui a été intercepté. Vous êtes en 2143, et vous incarnez un agent de l’entreprise Atlantide qui a développé la légendaire Machine à remonter le temps… Mais cette technologie a été dérobée et il vous faut remonter en 1586 pour empêcher les pirates temporels de modifier le cours de l’histoire. Avec un accès inédit à des documents d’archives authentiques, découvrez une partie méconnue de l’histoire culturelle de la Cité de Carcassonne et sauvez le continuum espace-temps ! »

Cité de Carcassonne, Porte de la Narbonaise 1 Rue Viollet le Duc, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/escape-game-73 »}]

Un escape-Game en plein air basé sur des énigmes architecturales dans la cité de Carcassonne :

© SESA-Aude