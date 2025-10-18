Escape Game Site du Fâ Musée du Fâ Barzan

Escape Game Site du Fâ

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 11:15:00

2025-10-18

Venez découvrir l'Escape Game du site archéologique du Fâ, à Barzan.

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

English :

Come and discover the Escape Game at the Fâ archaeological site in Barzan.

German :

Entdecken Sie das Escape Game der archäologischen Stätte Fâ in Barzan.

Italiano :

Venite a scoprire l'Escape Game nel sito archeologico di Fâ a Barzan.

Espanol :

Ven a descubrir el Juego de Escape en el yacimiento arqueológico de Fâ, en Barzan.

