Escape Game Site du Fâ Musée du Fâ Barzan
Escape Game Site du Fâ Musée du Fâ Barzan dimanche 10 mai 2026.
Barzan
Escape Game Site du Fâ
Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-25 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-25
Venez découvrir le nouvel escape Game du site archéologique du Fâ, à Barzan.
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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com
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English :
Come and discover the new escape game at the Fâ archaeological site in Barzan.
L’événement Escape Game Site du Fâ Barzan a été mis à jour le 2026-04-16 par Royan Atlantique