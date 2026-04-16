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Escape Game Site du Fâ Musée du Fâ Barzan

Escape Game Site du Fâ Musée du Fâ Barzan dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Musée du Fâ

Adresse : 25 route du Fâ

Ville : 17120 Barzan

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 15 15 15

Barzan

Escape Game Site du Fâ

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :
2026-05-10 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-25

Venez découvrir le nouvel escape Game du site archéologique du Fâ, à Barzan.
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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45  contact@fa-barzan.com

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English :

Come and discover the new escape game at the Fâ archaeological site in Barzan.

L’événement Escape Game Site du Fâ Barzan a été mis à jour le 2026-04-16 par Royan Atlantique