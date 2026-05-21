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Escape Game Soir de Pleine Lune null D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Escape Game Soir de Pleine Lune null D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : null D30

Adresse : Château de Rosières

Ville : 21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Seine-sur-Vingeanne

Escape Game Soir de Pleine Lune

null D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:30:00
fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Venez frissonner dans le bois du château lors de l’Escape Game, un soir de Pleine Lune !
Vous venez d’apprendre que le Seigneur de Rosières vient d’être retrouvé sans vie dans son domaine, vous êtes alors missionnés et vous rendez sur les lieux pour mener cette enquête ! Mais saurez-vous retrouver le coupable ?
Il vous faudra d’abord résoudre 10 énigmes à travers le bois du château pour obtenir les témoignages !
Un parcours d’1km500 à travers le bois du château, avec tablette tactile et kit de jeu fourni.
Adultes et Adolescents De 2 à 10 participants 2h à 2h30 de jeu
Tarifs 15€ par personne   .

null D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 58 68 52  info@chateauderosieres.com

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English : Escape Game Soir de Pleine Lune

L’événement Escape Game Soir de Pleine Lune Saint-Seine-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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