Escape Game Sommeil

L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Venez participer à ce jeu d’énigmes collaboratif autour des mystères du sommeil, alliant convivialité, découverte et bien-être.

Venez vivre en équipe un jeu d’énigmes passionnant sur les mystères du sommeil.

Tous ensemble, vous allez voyager dans le temps, enquêter et découvrir les secrets d’un bon sommeil.

Préparez-vous à reprendre du service !

De 10h à 12h à la salle du Club House.

Pour les + de 60 ans.

Attention places limitées, inscriptions obligatoire avant le 21/11/2025

Proposé par le Point Info Seniors Larzac et Vallées. Financé par les caisses de retraite. .

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 6 95 66 71 02 pointinfoseniors.larzac@gmail.com

English :

Come and take part in this collaborative puzzle game about the mysteries of sleep, combining conviviality, discovery and well-being.

German :

Nehmen Sie an diesem gemeinschaftlichen Rätselspiel rund um die Geheimnisse des Schlafs teil, das Geselligkeit, Entdeckungen und Wohlbefinden miteinander verbindet.

Italiano :

Venite a partecipare a questo puzzle game collaborativo sui misteri del sonno, che unisce convivialità, scoperta e benessere.

Espanol :

Participe en este juego colaborativo de rompecabezas sobre los misterios del sueño, que combina convivencia, descubrimiento y bienestar.

