Escape Game Sommeil L’Hospitalet-du-Larzac
Escape Game Sommeil
L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Venez participer à ce jeu d’énigmes collaboratif autour des mystères du sommeil, alliant convivialité, découverte et bien-être.
Venez vivre en équipe un jeu d’énigmes passionnant sur les mystères du sommeil.
Tous ensemble, vous allez voyager dans le temps, enquêter et découvrir les secrets d’un bon sommeil.
Préparez-vous à reprendre du service !
De 10h à 12h à la salle du Club House.
Pour les + de 60 ans.
Attention places limitées, inscriptions obligatoire avant le 21/11/2025
Proposé par le Point Info Seniors Larzac et Vallées. Financé par les caisses de retraite. .
L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie +33 6 95 66 71 02 pointinfoseniors.larzac@gmail.com
English :
Come and take part in this collaborative puzzle game about the mysteries of sleep, combining conviviality, discovery and well-being.
German :
Nehmen Sie an diesem gemeinschaftlichen Rätselspiel rund um die Geheimnisse des Schlafs teil, das Geselligkeit, Entdeckungen und Wohlbefinden miteinander verbindet.
Italiano :
Venite a partecipare a questo puzzle game collaborativo sui misteri del sonno, che unisce convivialità, scoperta e benessere.
Espanol :
Participe en este juego colaborativo de rompecabezas sobre los misterios del sueño, que combina convivencia, descubrimiento y bienestar.
