Escape game sorcier Argentat-sur-Dordogne

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Plongez dans l’univers magique d’un escape game original où les enfants devront faire preuve de logique et de coopération pour vaincre les forces du mal. Une animation ludique et immersive pensée pour toute la famille, à partir de 7 ans. N’oubliez pas de vous inscrire ! .

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 90 11

