Escape game sorcier Argentat-sur-Dordogne
Escape game sorcier Argentat-sur-Dordogne mercredi 22 octobre 2025.
Escape game sorcier
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Plongez dans l’univers magique d’un escape game original où les enfants devront faire preuve de logique et de coopération pour vaincre les forces du mal. Une animation ludique et immersive pensée pour toute la famille, à partir de 7 ans. N’oubliez pas de vous inscrire ! .
Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 90 11
English : Escape game sorcier
German : Escape game sorcier
Italiano :
Espanol : Escape game sorcier
L’événement Escape game sorcier Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-10-10 par Corrèze Tourisme