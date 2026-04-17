Escape Game Spécial Famille Mission infiltration La Citadelle Le Château-d’Oléron
Escape Game Spécial Famille Mission infiltration La Citadelle Le Château-d’Oléron vendredi 17 avril 2026.
Escape Game Spécial Famille Mission infiltration
La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Prix par adulte et enfant de +8ans. Les enfants doivent être accompagnés.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24 2026-04-29
Saurez-vous percer les secrets de la citadelle sans vous faire capturer ?
Réservation obligatoire auprès des Offices de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de marennes.
A partir de 8 ans.
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La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
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English : Escape Game Family special Mission infiltration
Can you unlock the citadel’s secrets without being captured?
Reservations required at the Ile d’Oléron and Bassin de Marennes Tourist Offices.
Ages 8 and up.
L’événement Escape Game Spécial Famille Mission infiltration Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes