Escape Game Spécial Famille Mission infiltration La Citadelle Le Château-d’Oléron

Escape Game Spécial Famille Mission infiltration

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Prix par adulte et enfant de +8ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24 2026-04-29

Saurez-vous percer les secrets de la citadelle sans vous faire capturer ?

Réservation obligatoire auprès des Offices de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de marennes.

A partir de 8 ans.

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La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

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English : Escape Game Family special Mission infiltration

Can you unlock the citadel’s secrets without being captured?

Reservations required at the Ile d’Oléron and Bassin de Marennes Tourist Offices.

Ages 8 and up.

L’événement Escape Game Spécial Famille Mission infiltration Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes