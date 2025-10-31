Escape Game Spécial Halloween Hôtel du Département Mont-de-Marsan

Escape Game Spécial Halloween Hôtel du Département Mont-de-Marsan vendredi 31 octobre 2025.

Escape Game Spécial Halloween

Hôtel du Département Archives des Landes Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Espace Game Spécial Halloween « la Malédiction de la Lune de Sang »

VENDREDI 31 OCTOBRE à 10 H, 14 H ET 16 H

Animation gratuite, sur réservation.

Tous publics. Durée 1 h 30

Après son plébiscite et le succès rencontré lors de son lancement au premier semestre, les Archives

renouvelle l’expérience et vous propose cette étrange enquête. Venez vous enfermer dans le temple

de la mémoire pour décrypter ou encore fouiller dans les documents afin de démêler des énigmes

et aider les Archives départementales des Landes à résoudre bien des mystères.

Une étrange menace plane sur les Archives départementales des Landes. Le fantôme qui hante

les immenses couloirs existe-t-il vraiment? Venez décrypter des plaques de verre, déchiffrer des

énigmes sur parchemin, décoder des cadenas et fouiller dans des registres. Vous pourrez ainsi

résoudre l’enquête et sauver les Archives départ .

Hôtel du Département Archives des Landes Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 75 20 archives@landes.fr

English : Escape Game Spécial Halloween

German : Escape Game Spécial Halloween

Italiano :

Espanol : Escape Game Spécial Halloween

L’événement Escape Game Spécial Halloween Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Mont-de-Marsan