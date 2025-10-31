Escape Game Spécial Halloween Hôtel du Département Mont-de-Marsan
Escape Game Spécial Halloween Hôtel du Département Mont-de-Marsan vendredi 31 octobre 2025.
Escape Game Spécial Halloween
Hôtel du Département Archives des Landes Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Espace Game Spécial Halloween « la Malédiction de la Lune de Sang »
VENDREDI 31 OCTOBRE à 10 H, 14 H ET 16 H
Animation gratuite, sur réservation.
Tous publics. Durée 1 h 30
Après son plébiscite et le succès rencontré lors de son lancement au premier semestre, les Archives
renouvelle l’expérience et vous propose cette étrange enquête. Venez vous enfermer dans le temple
de la mémoire pour décrypter ou encore fouiller dans les documents afin de démêler des énigmes
et aider les Archives départementales des Landes à résoudre bien des mystères.
Une étrange menace plane sur les Archives départementales des Landes. Le fantôme qui hante
les immenses couloirs existe-t-il vraiment? Venez décrypter des plaques de verre, déchiffrer des
énigmes sur parchemin, décoder des cadenas et fouiller dans des registres. Vous pourrez ainsi
résoudre l’enquête et sauver les Archives départ .
Hôtel du Département Archives des Landes Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 75 20 archives@landes.fr
English : Escape Game Spécial Halloween
German : Escape Game Spécial Halloween
Italiano :
Espanol : Escape Game Spécial Halloween
L’événement Escape Game Spécial Halloween Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Mont-de-Marsan