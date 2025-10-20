Escape Game spécial Halloween Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan
Escape Game spécial Halloween
Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan Morbihan
Début : 2025-10-20 16:30:00
fin : 2025-10-31 17:30:00
2025-10-20
Pendant les vacances de la Toussaint, venez résoudre nos énigmes terrifiantes en famille à partir de 7 ans.
Une manière ludique de découvrir le musée.
Vous aurez 1h pour sortir et trouver la clé du coffre d’Halloween !
Uniquement sur réservation | De 4 à 6 joueurs. .
Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39
