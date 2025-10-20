Escape Game spécial Halloween Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan

Escape Game spécial Halloween Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan lundi 20 octobre 2025.

Escape Game spécial Halloween

Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 16:30:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

Date(s) :

2025-10-20

Pendant les vacances de la Toussaint, venez résoudre nos énigmes terrifiantes en famille à partir de 7 ans.

Une manière ludique de découvrir le musée.

Vous aurez 1h pour sortir et trouver la clé du coffre d’Halloween !

Uniquement sur réservation | De 4 à 6 joueurs. .

Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game spécial Halloween Saint-Aignan a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté