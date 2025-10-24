Escape game spécial Haloween | « Descente aux enfers » Saint-Maximin

Escape game spécial Haloween | « Descente aux enfers » Saint-Maximin vendredi 24 octobre 2025.

Escape game spécial Haloween | « Descente aux enfers »

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Oserez-vous plonger dans les profondeurs de la carrière Parrain ?

Inspiré d’une mystérieuse disparition jamais élucidée, cet escape game vous entraîne dans un univers souterrain chargé de secrets. En équipe, tentez de vous échapper, percez le mystère des explorateurs disparus… et méfiez-vous de ce qui rôde encore dans l’ombre.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le 24 octobre à 14h, 16h, 18h et 20h (durée 1h)

Tarif unique: 12€/personne

A partir de 14 ans.

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

English :

Dare to plunge into the depths of the Godfather quarry?

Inspired by a mysterious disappearance that has never been solved, this escape game takes you into an underground world full of secrets. Working as a team, try to escape, unravel the mystery of the missing explorers? and beware of what still lurks in the shadows.

PRACTICAL INFORMATION

October 24 at 2pm, 4pm, 6pm and 8pm (duration 1h)

Price: 12€/person

Ages 14 and over.

Places limited, booking essential at Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

By public transport

By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin

German :

Trauen Sie sich, in die Tiefen des Steinbruchs « Pate » einzutauchen?

Dieses Escape Game, das von einem mysteriösen, nie aufgeklärten Verschwinden inspiriert wurde, entführt Sie in eine unterirdische Welt voller Geheimnisse. Versuchen Sie als Team zu fliehen, das Geheimnis der verschwundenen Forscher zu lüften und sich vor dem zu hüten, was noch im Schatten lauert.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Am 24. Oktober um 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr (Dauer 1 Stunde)

Einheitspreis: 12 Euro pro Person

Ab 14 Jahren.

Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit dem Bus: Linien D, E, AXO+ 4 (Transport auf Abruf) Haltestelle: Mairie de Saint Maximin (Rathaus von Saint Maximin)

Italiano :

Avete il coraggio di immergervi nelle profondità della cava del Padrino?

Ispirato a una misteriosa scomparsa mai risolta, questo gioco di fuga vi porta in un mondo sotterraneo pieno di segreti. In squadra, cercate di fuggire, svelate il mistero degli esploratori scomparsi e fate attenzione a ciò che si nasconde ancora nell’ombra.

INFORMAZIONI PRATICHE

24 ottobre alle 14.00, 16.00, 18.00 e 20.00 (durata 1 ora)

Prezzo del biglietto singolo: € 12/persona

Adatto ai ragazzi dai 14 anni in su.

I posti sono limitati, quindi è necessario prenotare presso la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Con i mezzi pubblici:

In autobus: Linee D, E, AXO+ 4 (Trasporto su richiesta) Fermata: Mairie de Saint Maximin

Espanol :

¿Te atreves a sumergirte en las profundidades de la cantera del Padrino?

Inspirado en una misteriosa desaparición que nunca se ha resuelto, este juego de escape te adentra en un mundo subterráneo lleno de secretos. En equipo, intenta escapar, desvela el misterio de los exploradores desaparecidos… y ten cuidado con lo que aún acecha en las sombras.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

24 de octubre a las 14.00, 16.00, 18.00 y 20.00 horas (duración 1 hora)

Precio de la entrada única: 12 euros/persona

Apto para mayores de 14 años.

Las plazas son limitadas, por lo que es necesario reservar en la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

En transporte público

En autobús: Líneas D, E, AXO+ 4 (Transporte a la demanda) Parada: Mairie de Saint Maximin

