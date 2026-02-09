Escape game spécial La reine des neiges (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde

Escape game spécial La reine des neiges (Médiathèque du centre)

Allée Latreille Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-13

2026-02-10

Tous les jours du mardi 10 au vendredi 13 février, de 13h à 13h30, en équipe ou en famille, lancez-vous sur les traces de la Reine des Neiges.

Vous aurez trente minutes pour fouiller la pièce, trouver les indices, ouvrir les cadenas et ressortir victorieux (ou pas…)

Sur inscription uniquement au 05 55 18 17 50, dès 6 ans. .

