Escape Game spécial Tous contre Cornebidouille ! Bibliothèque Cadaujac

Escape Game spécial Tous contre Cornebidouille !

Bibliothèque 45 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac Gironde

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Durant les vacances de la Toussaint, participez à l’Escape Game spécial Tous contre Cornebidouille ! Jeudi 30 Octobre 15h à la Bibliothèque de Cadaujac

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle. Un jeu d’énigmes à résoudre en équipes.

Qui osera affronter Cornebidouille à la bibliothèque de Cadaujac ?

Au programme visite de l’exposition, lecture audio et escape game.

Vous pouvez venir jouer déguisés si vous le souhaitez.

Durée 1 heure environ. .

Bibliothèque 45 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 57 61 bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

