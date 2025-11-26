Escape game SR00 Médiathèque Arinthod
Escape game SR00
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura
Début : 2025-11-26 16:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
2025-11-26
Escape game le mercredi 26 novembre de 16h à 17h à la médiathèque d’Arinthod.
Avec le SYDOM, pour sensibiliser à la prévention et au tri des déchets
Tout public à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription (Places limitées) .
Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61
