Escape game SR00 Médiathèque Arinthod

Escape game SR00 Médiathèque Arinthod mercredi 26 novembre 2025.

Escape game SR00

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura

Début : 2025-11-26 16:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00

2025-11-26

Escape game le mercredi 26 novembre de 16h à 17h à la médiathèque d’Arinthod.

Avec le SYDOM, pour sensibiliser à la prévention et au tri des déchets

Tout public à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription (Places limitées)   .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61 

